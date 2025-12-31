Plongez dans la culture des champignons avec Florian Aqua ça pousse Nans-sous-Sainte-Anne

Plongez dans la culture des champignons avec Florian

Aqua ça pousse 19 Rue Voinat Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 10:00:00

fin : 2026-10-06 10:45:00

Date(s) :

2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-17 2026-03-18

Florian vous invite à cette visite commentée de 30 à 40 minutes, au cours de laquelle vous découvrirez l’univers fascinant de son entreprise Aqua ça Pousse . De la spore à l’assiette, il partagera avec vous ses techniques de culture innovantes, sa passion pour les produits sains et locaux, ainsi que les valeurs qui guident son travail.

Cette rencontre entre savoir-faire et enthousiasme fait de ses champignons une véritable richesse du terroir et un délice pour les gourmands en quête de nouvelles saveurs.

Une expérience enrichissante, hors des sentiers battus, idéale pour les petits comme pour les grands curieux !

Et quand est-ce que vous pouvez profiter de cette rencontre ?

En juillet et août les lundis, jeudis et vendredis à 10h00 et 15h00 et les mardis à 10h00

Le reste de l’année Du lundi au vendredi à 10h00 et 15h00 sauf les mardis après-midi.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .

Aqua ça pousse 19 Rue Voinat Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50 contact@valleedelaloue.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Plongez dans la culture des champignons avec Florian

L’événement Plongez dans la culture des champignons avec Florian Nans-sous-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-01-27 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON