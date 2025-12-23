Plongez dans la Grèce Antique avec Assasin’s Creed Odyssey, Montargis

Plongez dans la Grèce Antique avec Assasin’s Creed Odyssey

Découvrez l’univers d’Assassin’s Creed Odyssey à travers un jeu de piste numérique en équipe. En vous repérant sur la carte, embarquez pour un voyage extraordinaire au cœur de la Grèce antique. Les bonnes réponses aux questions vous permettront de découvrir ces contrées mythiques. Découvertes culturelles, anecdotes historiques, paysages grandioses, astuce et rapidité seront de mise ! À partir de 12 ans. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Dive into Ancient Greece with Assasin’s Creed Odyssey

