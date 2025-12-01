Plongez dans la magie de Noël avec Mascottes, Père Noël et Orgue de barbarie ! Place Emile Loubet Montélimar
Plongez dans la magie de Noël avec Mascottes, Père Noël et Orgue de barbarie ! Place Emile Loubet Montélimar dimanche 14 décembre 2025.
Plongez dans la magie de Noël avec Mascottes, Père Noël et Orgue de barbarie !
Place Emile Loubet Centre-ville de Montélimar (dans les rues et sur les places de la Ville). Montélimar Drôme
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-14
Rencontrez le Père Noël, ses mascottes et laissez-vous porter par l’Orgue de barbarie.
Place Emile Loubet Centre-ville de Montélimar (dans les rues et sur les places de la Ville). Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr
English :
Meet Santa Claus and his mascots, and let yourself be carried away by the barrel organ.
German :
Treffen Sie den Weihnachtsmann, seine Maskottchen und lassen Sie sich von der Drehorgel tragen.
Italiano :
Incontrate Babbo Natale e le sue mascotte e lasciatevi trasportare dall’organo a canne.
Espanol :
Conozca a Papá Noel y sus mascotas y déjese llevar por el organillo.
