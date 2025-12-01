Plongez dans la magie de Noël avec Mascottes, Père Noël et Orgue de barbarie ! Place Emile Loubet Montélimar

Plongez dans la magie de Noël avec Mascottes, Père Noël et Orgue de barbarie !

Place Emile Loubet Centre-ville de Montélimar (dans les rues et sur les places de la Ville). Montélimar Drôme

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-14

Rencontrez le Père Noël, ses mascottes et laissez-vous porter par l’Orgue de barbarie.

Place Emile Loubet Centre-ville de Montélimar (dans les rues et sur les places de la Ville). Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr

English :

Meet Santa Claus and his mascots, and let yourself be carried away by the barrel organ.

German :

Treffen Sie den Weihnachtsmann, seine Maskottchen und lassen Sie sich von der Drehorgel tragen.

Italiano :

Incontrate Babbo Natale e le sue mascotte e lasciatevi trasportare dall’organo a canne.

Espanol :

Conozca a Papá Noel y sus mascotas y déjese llevar por el organillo.

