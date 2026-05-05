Plongez dans l’ambiance sonore des œuvres XIXe du Musée d’arts de Nantes !, Palais des Beaux-Arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Plongez dans l’ambiance sonore des œuvres XIXe du Musée d’arts de Nantes ! Samedi 23 mai, 17h00 Palais des Beaux-Arts, Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves d’une classe de terminale Technologique du Lycée d’Estienne d’Orves de Carquefou ont réécrit les cartels de 8 tableaux des collections XIXe du musée (salles 15 et 16) et imaginé leur ambiance sonore.

Lisez les cartels sensibles et scannez les QRcode pour (re)découvrir les oeuvres de manière sensible.

Palais des Beaux-Arts, Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251174500 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr Peinture italienne du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Peinture française et flamande du XIXe siècle. Peinture française académique et éclectique fin XIXe siècle. Art contemporain international.

La classe, l’œuvre !

© Musée d’arts de Nantes – Photo C. CLOS