Plongez dans l’Aventure Industrielle : Escape Game et Découverte des Métiers ! Agence CASTRES Castres

Plongez dans l’Aventure Industrielle : Escape Game et Découverte des Métiers ! Mardi 18 novembre, 13h00 Agence CASTRES Tarn

Participez à un événement unique et immersif pour découvrir les métiers de l’industrie ! En collaboration avec l’UIMM et dans le cadre de la semaine de l’industrie, nous vous invitons à une session interactive de 3 heures. Vous aurez l’occasion de participer à un Escape Game « Téléportation » où vous devrez réparer une machine pour découvrir divers métiers industriels. Ensuite, explorez les entreprises industrielles de la région grâce à l’outil interactif « Zoom Industrie ». Des présentations sur le

Agence CASTRES 81100 Castres Tarn Occitania

Participez à un événement unique et immersif pour découvrir les métiers de l’industrie ! #TousEnImmersion #TousMobilisés