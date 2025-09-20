Plongez dans le passé d’un château Château de Morteau Cirey-lès-Mareilles

Tarif : 5€

Début : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T17:+

Partez à la découverte du Château de Morteau à Cirey-lès-Mareilles lors d’une visite intérieure et extérieure. Explorez ses pièces voûtées, son oratoire et les vestiges de son histoire, tout en admirant son architecture depuis l’extérieur.

Le château de Morteau est une construction du XVIe siècle dont les propriétaires étaient liés aux chanoines de Saint-Jean-Baptiste. Cette famille jouera un rôle important dans l'installation du collège des Jésuites en 1617. L'édifice est achevé en 1599. Son plan avec quatre tours en forme de bastion est remarquable. Le rez-de-chaussée, entièrement voûté, se compose d'une grande salle basse et d'une cuisine. Un oratoire dédié à la Vierge est installé en partie haute d'une des tours. Ses murs sont décorés de peintures murales datant des années 1640. L'étage a été modifié à la fin du XVIIIe siècle et l'aspect de cette époque demeure inchangé encore aujourd'hui (plancher, lambris, cheminées). Deux pavillons ont été également ajoutés, à cette période, contre les façades nord et sud ainsi qu'un étage sous combles. Un pigeonnier du XVIIIe siècle se dresse à proximité du château avec son aménagement intérieur (boulins, échelle tournante).

© Coll. MDT52