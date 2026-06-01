Plongez dans le passé ! – Séance pédagogique thématique au musée, Grassalkovich Palace Park, Hatvan, Hatvan

Plongez dans le passé ! – Séance pédagogique thématique au musée Vendredi 5 juin, 09h00 Grassalkovich Palace Park, Hatvan

850 HUF/personne (max. 30 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Cette année, nous attendons avec intérêt les candidatures de groupes scolaires du primaire pour notre activité thématique dans les jardins du château. S’inscrivant dans le cadre de l’initiative française « Be there in the garden », cette activité met l’accent sur la vue. Les enfants pourront ainsi découvrir l’histoire du château en comparant des photos d’époque avec la vue actuelle du parc.

Grassalkovich Palace Park, Hatvan Hatvan, Kossuth tér 24. Hatvan 3000 +36 37541 900 http://vadaszatimuzeum.hu/en http://www.facebook.com/vadaszatimuzeum.hatvan [{« type »: « email », « value »: « vadaszati.muzeumpedagogia@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0637541900 »}] Le Hongrois de Széchenyi Zsigmond la Chasse du Musée du Bassin Carpate Le Musée de Chasse hongrois Széchenyi Zsigmond du Bassin Carpate, situé dans le Palais de Grassalkovich et ouvert en 2014, attend ses visiteurs avec les caractéristiques(fonctions) modernes, interactives. L’exposition permanente raconte l’histoire de chasse, les cadeaux les espèces sauvages et les espèces de poisson du Bassin Carpate et de leurs habitats et nous présente aux objets de la culture de chasse et de la gastronomie antique. Les articles personnels dans la pièce(chambre) consacrée à la mémoire du Compte que Zsigmond Széchenyi fournissent un aperçu(lueur) dans la vie excitante de notre auteur de chasseur qui a servi Dame Nature. En plus de l’exposition permanente, nous attendons nos visiteurs avec :• expositions provisoires • programmes pour les professionnels et les familles • ateliers d’enseignement(éducation) de musée et • une boutique de cadeaux • snack-bar • et salles de réception à louer(employer). GPS de : N47.665321, E19.6791

Rendez-vous aux jardins

Széchenyi Zsigmond Kárpát- medencei Magyar Vadászati Múzeum