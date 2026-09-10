Plongez dans les coulisses des Archives départementales de l’Ain !, Archives départementales De L’ain, Bourg-en-Bresse
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales De L'ain · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Plongez dans les coulisses des Archives départementales de l’Ain ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Archives départementales De L’ain Ain
20 personnes par visite, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Des visites commentées vous sont proposées tout au long de la journée pour découvrir les Archives départementales de l’Ain de l’intérieur. Une occasion unique d’explorer des espaces habituellement fermés au public et d’admirer des documents originaux, de 1050 à nos jours.
Cette année, la photographie sera à l’honneur !
Archives départementales De L’ain 3 Bd Paul Valéry, 01000 Bourg-en-Bresse, France Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474321280
Des visites commentées vous sont proposées tout au long de la journée pour découvrir les Archives départementales de l’Ain de l’intérieur. Une occasion unique d’explorer des espaces habituellement au…
©Département de l’Ain
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