Plongez dans les profondeurs du Massif armoricain ! Observatoire des sciences de l’environnement de Rennes (OSERen) Rennes Mercredi 8 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Une rencontre organisée dans le cadre des Visites Insolites du CNRS

**Description de la visite**

Accompagnés du responsable de collection, plongez au cœur du Massif armoricain avec une visite du Musée de géologie et ses collections, suivi d’un atelier d’identification de roches. Puis partez explorer ses réserves pour vous initier à l’identification de fossiles parmi un million de spécimens !

**Présentation du laboratoire**

L’unité Géosciences Rennes étudie les processus géologiques et environnementaux à diverses échelles temporelles et spatiales, les questions sociétales liées aux ressources, les risques naturels par l’observation, la modélisation et l’expérimentation.

[https://geosciences.univ-rennes.fr/](https://geosciences.univ-rennes.fr/)

**Calendrier**

Cette visite vous intéresse ? Candidatez !!

25 août à 8h : ouverture des inscriptions

17 septembre à 10h : fin des inscriptions

18-19 septembre : tirage au sort

8 octobre à 14h : la visite en immersion !

[https://visitesinsolites.cnrs.fr/visite/plongez-dans-les-profondeurs-du-massif-armoricain/](https://visitesinsolites.cnrs.fr/visite/plongez-dans-les-profondeurs-du-massif-armoricain/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-08T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-08T17:00:00.000+02:00

