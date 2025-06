Loire-Atlantique

Plongez dans l’été Piscine Daniel Gilard Carquefou 4 juillet 2025 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-04 17:00 – 21:30

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public, En famille

De 17 h à 21 h 30Une soirée aquatique avec, au programme, de la nage libre, des mini-séances d’aquabike et d’aquagym, un parcours aqualudique dans les grand et petit bassins, des baptêmes de plongée, une démonstration de natation de course, une pêche à la ligne, des structures de jeux pour enfants sur le solarium et un point rafraîchissement et restauration froide. Rendez-vous sur le site de la ville de Carquefou pour consulter le programme complet de l’été !

Piscine Daniel Gilard Carquefou 44470

02 28 22 21 20 http://www.carquefou.fr/listes/piscine-daniel-gilard/