Plongez dans l’histoire à Lanniron Parc et jardins du Château de Lanniron Quimper

Plongez dans l’histoire à Lanniron 20 et 21 septembre Parc et jardins du Château de Lanniron Finistère

Tarif au comptoir à 9€ au lieu de 10€, et 8.5€ sur la billetterie en ligne en ligne / Renseignez-vous auprès de notre réception pour les horaires : 02 98 90 62 02 ou contact@lanniron.com

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Plongez dans l’histoire à l’occasion des Journées du Patrimoine au parc et jardins du château de Lanniron

Profitez d’une promenade dans un cadre exceptionnel, au cœur d’un parc historique inscrit, et laissez-vous surprendre par la richesse architecturale et botanique du domaine.

L’entrée reste payante et inclut une visite guidée historique à 11h et 15h, pour découvrir les secrets et anecdotes de ce lieu chargé d’histoire.

Les petits + :

Votre billet à 9 € au lieu de 10 € au comptoir et 8€50 en ligne. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

Profitez aussi de nos activités de loisirs (jeu de piste, trampôforest, mini-golf, trampoline, mini-ferme)

Parc et jardins du Château de Lanniron Allée de Lanniron 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 90 62 02 Situé sur les rives de l'Odet, le Domaine de Lanniron fut pendant plus de six siècles (du XIIème siècle à la Révolution française) la résidence d'été des évêques de Quimper.

Transformé en demeure palladienne au XIXème siècle, le château surplombe des jardins à la française dessinés au XVIIème siècle descendant en terrasses vers l’Odet. Ils abritent notamment une remarquable collection botanique implantée au XIXème siècle par les ancêtres des propriétaires actuels.

Après avoir souffert, les jardins sont aujourd’hui en cours de restauration. Il reste à reconstituer vingt carrés symétriques et deux bassins sur les terrasses ainsi que la statuaire des jardins pour que ces derniers retrouvent leur splendeur d’antan.

Vous pourrez d’ores et déjà admirer six carrés potagers présentant des légumes anciens, vous découvrirez aussi le somptueux bassin de Neptune qui accueille les marées. Parking sur place, Accès Quimper Sud, Bus B arrêt » Orangerie »

Lanniron