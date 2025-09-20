Plongez dans l’Histoire au Fort Lagarde Fort Lagarde Prats-de-Mollo-la-Preste

Pas de navette au départ de l’Office de Tourisme, le Fort est accessible par le chemin souterrain ou par le sentier du Fort Lagarde en 15, 20 minutes. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez visiter le Fort Lagarde !

Destiné à surveiller la frontière franco-espagnole, le Fort Lagarde surplombe la ville fortifiée de Prats-de-Mollo-la-Preste, classée parmi les Plus Beaux Villages de France.

Au cœur du monument, découvrez sa tour à signaux médiévale et son Donjon, renforcé dès 1686 par le génie de Vauban.

Fort Lagarde Cami Del Fort Lagarde, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 39 70 83 Destiné à surveiller la frontière franco-espagnole, le Fort Lagarde surplombe la ville fortifiée de Prats-de-Mollo-la-Preste. Au cœur du monument, une tour à signaux médiévale domine le Donjon, renforcé à partir de 1686 par Vauban. Une voie de repli militaire relie le fort à la ville, créant ainsi un ensemble architectural remarquable. En navette depuis l’office de tourisme ou accessible à pied par les souterrain ou par le chemin du fort.

