Plongez dans l’histoire de la potasse et du travail des mineurs Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Le Musée de la Mine et de la Potasse vous propose une visite guidée.

Dans un premier temps, découvrez l’histoire de l’exploitation de la potasse en Alsace, du début du XXᵉ siècle à nos jours, racontée par un guide. Ce dernier vous expliquera le travail des mineurs et partagera avec vous les différentes facettes de ce métier. Vous aurez également l’occasion de découvrir le fonctionnement du chevalement du puits Joseph, situé en face du musée, et de visiter la « salle des pendus », ancien vestiaire du carreau Joseph-Else, afin de retracer la journée type d’un mineur de fond.

Dans un second temps, la visite se poursuit dans la salle de minéralogie, qui abrite près de 5 000 échantillons de roches évaporites et de fossiles. Vous y découvrirez l’histoire géologique de la région pour mieux comprendre les conditions particulières qui ont permis la formation de la potasse dans le bassin potassique.

Musée de la Mine et de la Potasse 22 Avenue Joseph Else, 68310 Wittelsheim Wittelsheim 68360 European Collectivity of Alsace Grand Est 07 84 57 51 76 https://musees-mulhouse.fr/musees/musee-de-la-mine-et-de-la-potasse/ Le Carreau conserve l’ancien vestiaire des mines de potasse d’Alsace, avec la dernière « Salle des Pendus » encore visible. Mémoire de l’histoire de l’exploitation des mines de potasse et témoin de la vie des mineurs, il présente également une collection minéralogique retraçant 100 ans de recherches géologiques, comprenant 5 000 échantillons de roches salines et potassiques du monde entier, issus des sondages et forages du service géologique des mines de potasse d’Alsace. Parking devant le site.

© Musée de la Mine et de la Potasse