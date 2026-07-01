PLONGEZ DANS L’HISTOIRE DE L’ABBAYE ABBAYE SAINTE-MARIE DU DÉSERT Bellegarde-Sainte-Marie
jeudi 16 juillet 2026 · ABBAYE SAINTE-MARIE DU DÉSERT · Bellegarde-Sainte-Marie
Informations pratiques
Bellegarde-Sainte-Marie
PLONGEZ DANS L’HISTOIRE DE L’ABBAYE
ABBAYE SAINTE-MARIE DU DÉSERT 35 Chemin de Saint-Bernard Bellegarde-Sainte-Marie Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-16
Visites Théâtralisées
Et si, le temps d’une soirée, l’histoire prenait vie sous vos yeux ?
À l’Abbaye Sainte-Marie du Désert, laissez-vous guider par des comédiens passionnés à travers des visites théâtralisées pleines de surprises, mêlant récits captivants, humour et émotions.
Explorez ce lieu chargé de mémoire, et plongez dans des siècles d’histoire en parcourant des espaces emblématiques église, cloître, salle du chapitre … d’anciens lieux de vie des moines.
À chaque étape, des personnages hauts en couleur surgissent pour vous dévoiler des secrets et anecdotes.
Une expérience immersive et conviviale, idéale à vivre en famille ou entre amis, dans un cadre exceptionnel.
BON PLAN Commencez votre immersion au salon de thé de l’Abbaye, pour manger et boire un verre dans une atmosphère paisible (réservation conseillée).
Dates à venir le 6, 7 et 8 août. 0 .
ABBAYE SAINTE-MARIE DU DÉSERT 35 Chemin de Saint-Bernard Bellegarde-Sainte-Marie 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr
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English :
Dramatized Tours
What if, for one evening, history came to life before your very eyes?
L’événement PLONGEZ DANS L’HISTOIRE DE L’ABBAYE Bellegarde-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE