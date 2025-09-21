Plongez dans l’histoire du couvent de Saint-Jean-de-Bassel Couvent de la Divine Providence Saint-Jean-de-Bassel

Plongez dans l’histoire du couvent de Saint-Jean-de-Bassel Couvent de la Divine Providence Saint-Jean-de-Bassel dimanche 21 septembre 2025.

Plongez dans l’histoire du couvent de Saint-Jean-de-Bassel Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Couvent de la Divine Providence Moselle

Rendez-vous dans la grande chapelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Trois visites guidées sont proposées par les Sœurs du couvent. Après la visite, vous pourrez découvrir librement les jardins et le parc.

Couvent de la Divine Providence 14 Rue Principale, 57930 Saint-Jean-de-Bassel Saint-Jean-de-Bassel 57930 Moselle Grand Est 07 50 42 20 01 https://couvent-saint-jean-de-bassel.fr/ https://www.facebook.com/couvent.saint.jean.de.bassel/ En 1827, les Sœurs de la Divine Providence installèrent leur maison mère à Saint-Jean-de-Bassel après avoir racheté une ancienne commanderie ayant appartenu aux chevaliers de l’Ordre de Malte jusqu’à la Révolution.

Les chevaliers s’étaient eux-mêmes établis sur le domaine d’un monastère bâti au IXᵉ siècle par les Augustines, à l’emplacement d’une chapelle dédiée à l’ermite saint Bassolus.

Durant les deux siècles qui suivirent, la congrégation fit édifier plusieurs grands bâtiments, un pavillon d’accueil et une chapelle de style gothique autour d’un jardin central. Une ferme et un vaste parc arboré jouxtent les bâtiments du couvent.

Aujourd’hui, une cinquantaine de Sœurs résident à Saint-Jean-de-Bassel après une vie passée au service des plus fragiles. Le couvent accueille également des groupes pour des réunions ou des séjours de plusieurs jours (formations, séminaires, retraites…). Accès libre au parc du couvent. Parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Céline Lecorvaisier