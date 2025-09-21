Plongez dans l’histoire d’un château et d’une cité fortifiée Château de La Petite Pierre / Maison du parc naturel régional La Petite-Pierre

Plongez dans l’histoire d’un château et d’une cité fortifiée Dimanche 21 septembre, 14h30, 16h30 Château de La Petite Pierre / Maison du parc naturel régional European Collectivity of Alsace

Maximum 25 personnes. Durée de la visite : 1h30

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partez à la découverte du château de La Petite-Pierre, édifice perché sur un imposant éperon de grès rocheux.

Accompagné d’un guide, plongez dans l’histoire du château et de la cité fortifiée. Vous découvrirez également le rôle et les missions du Parc naturel régional des Vosges du Nord, dont le siège est installé au château.

Château de La Petite Pierre / Maison du parc naturel régional 2 place du château, 67290 La Petite-Pierre La Petite-Pierre 67290 European Collectivity of Alsace Grand Est +33(0)3 88 70 42 30 https://www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 70 42 30 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace »}] Le château de La Petite-Pierre, également appelé château de Lützelstein est le siège du Parc naturel régional des Vosges du Nord et fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis avril 1922. Parking à l’office de tourisme Hanau-La Petite Pierre. Le château se situe au bout de la rue du château.

© Eric Wilhelmy