Plongez dans l’histoire d’une église du XIIᵉ siècle Église Saint-Vincent Cléry-le-Petit samedi 20 septembre 2025.

Plongez dans l’histoire en découvrant une église du XIIᵉ siècle et son clocher fortifié, vestige d’une ancienne tour de forteresse médiévale !

Église Saint-Vincent Rue Montante, 55110 Cléry-le-Petit Cléry-le-Petit 55110 Meuse Grand Est 03 29 80 95 39 Cléry-le-Petit était autrefois une commune fortifiée. De sa forteresse médiévale, il ne subsiste aujourd’hui qu’une tour, devenue le clocher de l’église. Cette tour, surmontée d’un toit en bâtière, a servi de refuge durant les guerres des XVIᵉ et XVIIᵉ siècles.

L’église de Cléry-le-Petit est dotée d’un seul vaisseau. Son chœur, vestige de l’ancienne chapelle seigneuriale, daterait du XIIᵉ siècle. Une statue en pierre du XVe siècle représente saint Vincent, patron de l’édifice. Aujourd’hui badigeonnée de blanc, on peut encore apercevoir sa polychromie d’origine en dessous. L’église est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1991. Un vitrail du chœur représente également saint Vincent, portant son attribut, une grappe de raisins, symbole de l’histoire vigneronne du territoire.

Dans les années 1950, des travaux ont été entrepris pour réparer les dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale. En 1951, l’église est ornée d’un chemin de croix en terre cuite polychrome comptant quatorze stations, puis, en 1954, de vitraux modernes réalisés par l’atelier verrier Gross de Nancy. Parking à proximité.

© S. Provost