Plongez dans l’Histoire Visites Costumées à Chamerolles Chilleurs-aux-Bois

Plongez dans l’Histoire Visites Costumées à Chamerolles

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-20 16:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Avis aux jeunes aventuriers et gentes dames ! Et si le temps s’arrêtait le temps d’un après-midi ? Pour les vacances d’avril, le Château de Chamerolles invite vos enfants à troquer leurs vêtements de tous les jours contre de véritables habits d’époque.

Pendant 1h30, ils ne seront plus de simples visiteurs, mais les acteurs d’une immersion au cœur de l’histoire du château. Une aventure mémorable pour découvrir la vie de château comme s’ils y étaient ! .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

Calling all young adventurers and ladies! What if time stood still for an afternoon? For the April vacations, Château de Chamerolles invites your children to swap their everyday clothes for authentic period garb.

