Plongez dans l’industrie du futur avec la réalité virtuelle! Agence BAILLEUL Bailleul

Plongez dans l’industrie du futur avec la réalité virtuelle! Lundi 17 novembre, 12h30 Agence BAILLEUL Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T12:30:00+01:00 – 2025-11-17T14:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T12:30:00+01:00 – 2025-11-17T14:00:00+01:00

Vous êtes intéressé par les métiers de l’industrie ? Venez découvrir ces opportunités de manière interactive et immersive grâce à la réalité virtuelle ! Alliance Emploi vous invite à une session de découverte des métiers où vous pourrez explorer différents rôles et environnements industriels comme jamais auparavant. Animée par des experts en réalité virtuelle, cette session vous permettra de mieux comprendre les compétences requises et les perspectives d’emploi dans ce secteur dynamique. Partici

Agence BAILLEUL 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526336 »}]

Vous êtes intéressé par les métiers de l’industrie ? Venez découvrir ces opportunités de manière interactive et immersive grâce à la réalité virtuelle ! La semaine de l’industrie S’informer