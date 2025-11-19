Plongez dans l’Industrie : Une Journée de Découverte et d’Inspiration ! Nangis – Agence Provins Nangis

Plongez dans l’Industrie : Une Journée de Découverte et d’Inspiration ! Mercredi 19 novembre, 06h45 Nangis – Agence Provins Seine-et-Marne

Début : 2025-11-19T06:45:00+01:00 – 2025-11-19T17:00:00+01:00

Participez à une journée exceptionnelle dédiée à la découverte des métiers de l’industrie ! Cet événement, organisé dans le cadre de la semaine de l’industrie, vous permettra d’explorer un secteur dynamique et en pleine expansion. Au programme : des ateliers avec la CCI, intervention d’entreprise de renom comme TotalEnergie, des escape games pour tester vos compétences, et des visites d’entreprises pour une immersion totale. Venez découvrir de nouveaux horizons professionnels grâce à des casques

Nangis – Agence Provins 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/520366 »}]

Participez à une journée exceptionnelle dédiée à la découverte des métiers de l’industrie ! La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier