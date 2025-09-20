Plongez dans l’œuvre poétique d’Arthur Rimbaud Musée Arthur Rimbaud Charleville-Mézières

Plongez dans l’œuvre poétique d’Arthur Rimbaud Musée Arthur Rimbaud Charleville-Mézières samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans les vastes combles du grenier, des douches sonores permettent aux visiteurs de s’immerger dans l’œuvre poétique d’Arthur Rimbaud. À travers des œuvres contemporaines inspirées par sa poésie, sont évoqués l’enfance du poète, ses premiers écrits et l’extraordinaire intensité des années qui suivirent. Véritable écrin au cœur du musée, la salle des manuscrits les accueille ensuite dans une ambiance feutrée: les manuscrits les plus précieux, les photographies les plus célèbres y sont présentés.

Musée Arthur Rimbaud Quai Arthur Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0324324465 https://www.musear.fr Confiée en 1626 par Charles de Gonzague, duc de Nevers, à l’architecte Clément Métezeau, aidé du maçon Claude Briau, la réalisation architecturale du moulin de Charleville-Mézières est née d’un projet d’urbanisme. En brique et pierre, le moulin est de grande dimension et très élevé, non pour recevoir un surplus d’installations meunières, mais pour s’opposer à la Porte de France, symétriquement édifiée de l’autre côté de la ville. Il fut incendié en 1754. En 1847, deux roues hydrauliques se partageaient sous arche la totalité du coursier et entraînaient trois paires de meules. En 1876, le reprofilage de la Meuse pour la navigation en condamna le service. L’édifice fut rénové par l’architecte Petitfils. Vidé de ses machines, il abrite le musée Rimbaud.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Charleville-Mézières