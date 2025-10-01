Plongez dans l’univers de la mode upcyclée et des défis européens du textile Europa Expérience Paris

Plongez dans l’univers de la mode upcyclée et des défis européens du textile Europa Expérience Paris mercredi 1 octobre 2025.

Alors que le Parlement européen vient d’examiner la question du recyclage des déchets textiles et en parallèle de la Semaine de la mode à Paris, Europa Expérience Paris propose une exposition temporaire consacrée aux questions de durabilité dans l’industrie textile. Rendez-vous chez Europa Expérience du 1er au 31 octobre au 28 place de la Madeleine.

Europa Expérience a veillé de choisir les pièces les plus désirables et à avoir la plus grande diversité des styles et des techniques utilisé.

L’exposition permettra aux visiteurs de mieux comprendre les instruments législatifs européens qui structurent et transforment le secteur textile, notamment :

la directive relative aux déchets, qui vient d’être amendée pour inclure aussi les déchets textiles ;

la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par certaines entreprises (CSRD) ;

la directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (CSDDD).

Cette initiative illustre de manière concrète comment le droit européen contribue à orienter l’évolution d’un secteur stratégique, tout en sensibilisant les citoyens à l’impact direct des politiques de l’Union sur leur vie quotidienne.

Les créateurs participants

Marlen Sabetzer (Autriche), Julie Menuge (Belgique), Nikolay Bozhilov (Bulgarie), Helen Kelen (Croatie), Michalis Pantelidis (Chypre), Mimi Lan Nguyen (République Tchéque), Katrine Ravndal (Danemark), Reet Aus (Estonie), Sofia Ilmonen (Finlande), Geralda Barros (France), Talbot Runhof+Bellevue couture (Allemagne), Unsung weavers (Grèce), Sara Bálint (Hongrie), Aisling Duffy (Irlande), Marco Rambaldi (Italie), Zaiga Brutane (Lettonie), Reda Paula (Lithanie), Devi clothes (Luxembourg), Luke Azzopardi (Malta), Ronald van der Kemp (Pays-bas), Jackob Buczynski (Pologne), Béhen (Portugal), Alexandra Sipa (Roumanie), Maťa Ďurikovič (Slovaquie), Zala Hrastar (Slovénie), Maurice Martínez (Espagne), Bea Szenfeld (Suéde), Ksenija Schnaider (Ukraine).

Vingt-huit créateurs et créatrices issus des vingt-sept États membres de l’Union européenne ainsi qu’une créatrice ukrainienne ont accepté de présenter des pièces issues de l’upcycling ou conçues selon des pratiques éthiques et durables.

Du mercredi 01 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Europa Expérience 28 Place de la Madeleine 75008 Paris

