PLONGEZ DANS L’UNIVERS DE L’AQUARELLE 4 Chemin de Las Bro Auzas

PLONGEZ DANS L’UNIVERS DE L’AQUARELLE

4 Chemin de Las Bro 4 CHEMIN DE LAS BRO Auzas Haute-Garonne

Tarif : 105 – 105 – EUR

Début : 2026-02-16 09:30:00

fin : 2026-02-16

2026-02-16 2026-02-18 2026-03-09 2026-03-12 2026-03-16 2026-03-19 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-02 2026-04-06

Découvrez le plaisir de l’aquarelle avec l’atelier d’1h30 de Marianne, ouvert aux débutants comme aux amateurs, pour découvrir ou approfondir les bases de la technique dans une ambiance conviviale.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Réalisez un croquis simple puis donnez-lui vie grâce à la couleur, et repartez avec votre propre aquarelle.

Dès 4 ans. 105 .

English :

Discover the pleasure of watercolor with Marianne?s 1h30 workshop, open to beginners and amateurs alike, to discover or deepen the basics of the technique in a friendly atmosphere.

Bookings at the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

