Plongez dans l’Univers des Métiers de l’Agroalimentaire : Visite et Opportunités d’Emploi Gramat – Agence SOUILLAC Gramat

Plongez dans l’Univers des Métiers de l’Agroalimentaire : Visite et Opportunités d’Emploi Mardi 4 novembre, 07h30 Gramat – Agence SOUILLAC Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T07:30:00+01:00 – 2025-11-04T09:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T07:30:00+01:00 – 2025-11-04T09:00:00+01:00

Découvrez les coulisses de l’industrie agroalimentaire lors de notre événement exclusif ! Cet événement est spécialement conçu pour les demandeurs d’emploi souhaitant explorer les perspectives de recrutement et les divers métiers du secteur. Vous aurez l’opportunité unique de vivre une immersion complète, de rencontrer des professionnels et de poser toutes vos questions. Au programme : une présentation détaillée des postes disponibles par les managers de fabrication, une visite guidée de l’entre

Gramat – Agence SOUILLAC 46500 Gramat Gramat 46500 Lot Occitania

