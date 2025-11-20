Plongez dans l’univers des métiers de l’industrie ! Cournon-d’Auvergne – Agence CLERMONT NORD Cournon-d’Auvergne

Plongez dans l'univers des métiers de l'industrie ! Jeudi 20 novembre, 08h00 Cournon-d'Auvergne – Agence CLERMONT NORD Puy-de-Dôme

Vous cherchez une nouvelle voie professionnelle ? Venez plonger au coeur de l’industrie lors de notre évènement immersif dédié aux métiers tels que la maintenance industrielle, la soudure, l’usinage, la conduite d’équipements industriels… En partenariat avec le Pole Formation Auvergne, venez : Testez les machines, échangez avec des professionnels, découvrez des savoir-faire techniques… ! Objectif : Vous faire vivre l’expérience industrielle de façon pratique et interactive. Date : 20 novembr

Cournon-d'Auvergne – Agence CLERMONT NORD 63800 Cournon-d'Auvergne Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

