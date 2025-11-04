Plongez dans l’univers du bois avec LBSA : découvrez des métiers passionnants Viriat – Agence BOURG EN BRESSE Viriat

Plongez dans l’univers du bois avec LBSA : découvrez des métiers passionnants Viriat – Agence BOURG EN BRESSE Viriat mardi 4 novembre 2025.

Plongez dans l’univers du bois avec LBSA : découvrez des métiers passionnants Mardi 4 novembre, 14h00 Viriat – Agence BOURG EN BRESSE Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T14:00:00 – 2025-11-04T15:00:00

Fin : 2025-11-04T14:00:00 – 2025-11-04T15:00:00

Plongez au coeur de l’industrie du bois et de la scierie avec une visite exclusive de l’entreprise LBSA ! Cet événement est spécialement conçu pour les demandeurs d’emploi souhaitant explorer de nouvelles opportunités professionnelles dans ce secteur dynamique. Vous aurez l’occasion unique de découvrir les différents métiers du bois, de visiter les installations de LBSA et, surtout, d’échanger directement avec l’employeur. Ne ratez pas cette chance de booster votre parcours professionnel et de t

Viriat – Agence BOURG EN BRESSE 01440 Viriat Viriat 01440 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/522187 »}]

Plongez au coeur de l’industrie du bois et de la scierie avec une visite exclusive de l’entreprise LBSA ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie