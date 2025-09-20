Plongez dans l’univers du dessinateur châlonnais Cabu La Duduchothèque Châlons-en-Champagne

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’univers du dessinateur châlonnais Cabu. La Duduchothèque vous ouvre ses portes : profitez-en pour découvrir ses espaces d’exposition, permanents et temporaires.

La Duduchothèque 68 Rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 98 21 http://www.chalonsenchampagne.fr La Duduchothèque est un lieu dédié aux dessins de jeunesse de Cabu. Il s’agit d’un espace d’exposition, de lecture, de recherche, d’animation et d’apprentissage. Le visiteur y découvre comment K-bu est devenu Cabu.

Situé au sein de l’Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire », ce lieu vous permet également de découvrir l’histoire et le patrimoine châlonnais, chers à Cabu. Parking, bibliothèque : rue des Martyrs de la Résistance.

© Duduchothèque