Plongez dans l’univers fascinant de la profession d’avocat et de l’histoire du Barreau de Bordeaux !, Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Plongez dans l’univers fascinant de la profession d’avocat et de l’histoire du Barreau de Bordeaux ! Samedi 19 septembre, 14h00 Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Plongez dans l’univers de la profession d’avocat et découvrez l’histoire du Barreau de Bordeaux.

Au programme : visite de la Maison de l’Avocat, quiz interactif pour tester vos connaissances et échanges avec des avocats afin de mieux comprendre leur rôle au quotidien.

Cette visite permet également de découvrir les missions du bâtonnier et de la vice-bâtonnière, ainsi que le fonctionnement du Barreau de Bordeaux.

Visite libre, gratuite et accessible à tous.

Durée estimée : 30 minutes.

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Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux 1, rue de Cursol, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.barreau-bordeaux.com

Plongez dans l’univers fascinant de la profession d’avocat et dans l’histoire du Barreau de Bordeaux. Au programme : visite de la Maison de l’Avocat, quiz interactif pour tester vos connaissances, et…

©DR