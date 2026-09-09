Plongez dans l’univers fascinant de la profession d’avocat et de l’histoire du Barreau de Bordeaux !, Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Plongez dans l’univers fascinant de la profession d’avocat et de l’histoire du Barreau de Bordeaux ! Samedi 19 septembre, 14h00 Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Plongez dans l’univers de la profession d’avocat et découvrez l’histoire du Barreau de Bordeaux.
Au programme : visite de la Maison de l’Avocat, quiz interactif pour tester vos connaissances et échanges avec des avocats afin de mieux comprendre leur rôle au quotidien.
Cette visite permet également de découvrir les missions du bâtonnier et de la vice-bâtonnière, ainsi que le fonctionnement du Barreau de Bordeaux.
Visite libre, gratuite et accessible à tous.
Durée estimée : 30 minutes.
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Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux 1, rue de Cursol, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.barreau-bordeaux.com
Plongez dans l’univers fascinant de la profession d’avocat et dans l’histoire du Barreau de Bordeaux. Au programme : visite de la Maison de l’Avocat, quiz interactif pour tester vos connaissances, et…
©DR
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