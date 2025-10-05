Plongez dans un thriller médiéval ! Bibliothèque De Puybrun Puybrun

Plongez dans un thriller médiéval ! Au village, l’atmosphère est ténébreuse ; la veille 2 personnes ont été assassinées. Jean Froissart et son page décident de rechercher la vérité. Vous avez aimé le Nom de la Rose ? Vous adorerez « Lux in tenebris ». Munis d’une tablette et d’un casque audio, partez à la recherche des indices qui vous permettront de démasquer le coupable. Prêts à l’aventure ? (A partir de 12 ans)

Bibliothèque De Puybrun Place Grande 46130 Puybrun Puybrun 46130 Lot Occitanie 0565385325 https://www.puybrun.fr

Biblis en folie 2025