Explorons ensemble un livre de 1589 sur les fortifications Bibliothèque municipale Grand Rue Mulhouse

Explorons ensemble un livre de 1589 sur les fortifications Samedi 20 septembre, 16h00 Bibliothèque municipale Grand Rue Haut-Rhin

Sans inscription.

Dès 14 ans.

Durée : 30-45mn

Dans le cadre des 800 ans de Mulhouse et en préambule du bicentenaire de la SIM, vos bibliothécaires vous emmènent explorer des ouvrages anciens de fond en comble. Venez découvrir l’« Architecture des fortifications » publié en 1589 par Daniel Specklin, qui a inspiré Vauban et venez en apprendre plus sur l’architecture défensive.

Bibliothèque municipale Grand Rue 19 grand Rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Située dans un bâtiment emblématique du centre-ville, la bibliothèque Grand Rue de Mulhouse conserve un riche fonds patrimonial et propose régulièrement des visites guidées et ateliers autour du livre ancien et des métiers du livre.

