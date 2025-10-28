Plongez les mains dans le lin Les Minutes Bleues Maison des Toiles Saint-Thélo

Plongez les mains dans le lin Les Minutes Bleues Maison des Toiles Saint-Thélo mardi 28 octobre 2025.

Maison des Toiles 6 rue Maison des Toiles Saint-Thélo Côtes-d’Armor

Rouissez, teillez, teintez… Cet atelier immersif vous invite à découvrir, en les réalisant vous-même, les étapes de la transformation du lin de la plante au textile.

A partir de 8 ans

Apporter un tablier pour la teinture

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Maison des Toiles 6 rue Maison des Toiles Saint-Thélo 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 56 38 26

