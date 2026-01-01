Plonjadenn dans le parler de Douarnenez Patrice Goyat, Contes, à partir de 6 ans. Café la Patte d’Oie Douarnenez

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Début : 2026-01-30 19:00:00
2026-01-30

A partir d’un quizz puis d’histoires contées, Patrice GOYAT, conteur, vous propose une immersion dans le français parlé à Douarnenez.   .

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne  

