Plop ! Musique & Fripes Aerofab Microbrasserie Sautron

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 15:00 – 21:00

Gratuit : oui Adulte, En famille

Avis aux chineurs et aux mélomanes ! Le samedi 28 mars, la Brasserie Aerofab à Sautron vous propose une alliance parfaite entre shopping et musique. Venez dénicher la perle rare parmi une sélection de vinyles et de vêtements de seconde main, le tout rythmé par un DJ set.Une occasion idéale pour shopper local tout en profitant de l’ambiance de la brasserie.

Aerofab Microbrasserie Sautron 44880

https://aerofab.fr/



