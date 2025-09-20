Plouf ! Aquaparc Saint-Nazaire

Plouf ! 20 et 21 septembre Aquaparc Loire-Atlantique

Gratuit. L’exposition située dans le hall est accessible aux personnes à mobilité réduite

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’exposition « Plouf ! », vous présente, avant ou après la visite, des bulles d’histoire de la baignade à Saint-Nazaire.

Aquaparc avenue Léo Lagrange 44600 Saint-Nazaire 44600 Cité Scolaire Loire-Atlantique Pays de la Loire

À priori, rien de plus simple que d’enfiler son maillot et de faire plouf ! Mais derrière l’aspect ludique se cache toute une technologie.

© Fonds Patrick Pauvert. Mission des Patrimoines, Ville de Saint-Nazaire