Plouf ! Aquaparc Saint-Nazaire
Plouf ! Aquaparc Saint-Nazaire samedi 20 septembre 2025.
Plouf ! 20 et 21 septembre Aquaparc Loire-Atlantique
Gratuit. L’exposition située dans le hall est accessible aux personnes à mobilité réduite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
L’exposition « Plouf ! », vous présente, avant ou après la visite, des bulles d’histoire de la baignade à Saint-Nazaire.
Aquaparc avenue Léo Lagrange 44600 Saint-Nazaire 44600 Cité Scolaire Loire-Atlantique Pays de la Loire
À priori, rien de plus simple que d’enfiler son maillot et de faire plouf ! Mais derrière l’aspect ludique se cache toute une technologie.
© Fonds Patrick Pauvert. Mission des Patrimoines, Ville de Saint-Nazaire