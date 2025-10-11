PLOUF (cie Sac de noeuds) Médiathèque Le Tréport

PLOUF (cie Sac de noeuds) Médiathèque Le Tréport samedi 11 octobre 2025.

PLOUF (cie Sac de noeuds)

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 15:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Spectacle sur le thème BIEN DANS MON CORPS .

Le spectacle Plouf propose une escapade ludique et une ouverture sur l’imaginaire du très jeune enfant. Deux danseuses déclinent de manière décalée et poétique l’art du bain et de la baignade. Un premier duo autour de deux grandes bouées nous invite à entrer dans le bain. Puis les baigneuses relèvent le défi d’une danse à huit palmes pour finalement s’immerger dans un bain de mousse et retrouver une âme d’enfant. Cette expérience sensorielle et visuelle est soutenue par tout un univers musical ludique et rythmé. Êtes-vous prêts pour un plongeon créatif ?

Jeune public Dès 6 mois Durée 30 minutes Réservation indispensable Places limitées Gratuit .

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr

