Plouf et p’tits oeufs au centre aquatique Centre aquatique L’O’ des sucs Yssingeaux

Plouf et p’tits oeufs au centre aquatique

Centre aquatique L’O’ des sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Énigmes et chasse aux œufs dans le centre aquatique pour les enfants de 4 à 10 ans, accompagnés d’un adulte. Tarif entrée piscine.

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Centre aquatique L’O’ des sucs 405 route du complexe sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr

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English :

Riddles and egg hunts in the aquatic center for children aged 4 to 10, accompanied by an adult. Price: pool admission.

L’événement Plouf et p’tits oeufs au centre aquatique Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire