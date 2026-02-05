Plouf ! salle du Suchois Les Hauts de Forterre

Plouf !

salle du Suchois MOLESMES Les Hauts de Forterre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Un spectacle documentaire sur l’eau, qui permet de boire la vie différemment ! C’est un spectacle qui étudie la vie d’une fée l’eau. Dans ce conte, nous rencontrons le cycle de l’eau, les chiffres de l’eau, l’origine de l’eau. Nous y apprenons comment 200 litres d’eau sont entrés dans un œuf de poule. Ce spectacle allie tours de magie, réactions visuelles surprenantes. Quand vous aurez vu ce spectacle, vous ne boirez plus votre verre d’eau avec la même émotion.

A la fin du spectacle, autour d’un pot convivial, un temps de partage préparé avec le CPIE permettra de s’interroger ensemble sur notre rapport à l’eau ici, là-bas, tout près …

Rendez-vous à la salle du Suchois, à 16h00.

Un spectacle donné Au chapeau par la Compagnie Bleu Nuage. .

salle du Suchois MOLESMES Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@cpie-yonnenievre.org

