PLOUF Place de l’Europe Lillebonne

PLOUF Place de l’Europe Lillebonne mercredi 29 avril 2026.

PLOUF

Place de l’Europe MJC Lillebonne Lillebonne Seine-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2026-04-29 10:30:00

fin : 2026-04-29 11:05:00

Date(s) :

2026-04-29

CIE SAC DE NOEUDS

Représentation à la MJC de Lillebonne !

A la manière des enfants qui se découvrent, les deux danseuses, chacune portée par sa culture d’origine, explorent, se cherchent, se répondent et échangent par le mouvement et les sons. Des chants se déploient, des jeux s’installent et la communication qui émerge et se développe en deçà du langage verbal nous emporte dans un vertigineux tourbillon dansé,qui donne forme à un imaginaire sensible et poétique aux sources de notre humanité. Ce spectacle chorégraphique en partie créé lors de résidences au sein d’une crèche dans le cadre du projet Babil de la Drac,est le fruit de l’observation, de l’échange et des élans nés des propositions réalisées par les artistes avec les enfants et leurs accompagnateurs. .

Place de l’Europe MJC Lillebonne Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

L’événement PLOUF Lillebonne a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme