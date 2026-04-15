Plouf!, Musée d’art et d’histoire, Genève
Plouf!, Musée d’art et d’histoire, Genève vendredi 3 juillet 2026.
Plouf! Vendredi 3 juillet, 10h30 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T10:30:00+02:00 – 2026-07-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T10:30:00+02:00 – 2026-07-03T11:00:00+02:00
Ces visites, spécialement conçues pour les tout-petits, invitent à rêver, écouter des histoires, sentir la magie des lieux et s’émerveiller à chaque pas!
Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un.e adulte
Durée : 30 minutes
Ces visites sont exclusivement réservées à un public familial. Pour les visites de crèches, vous pouvez réserver une visite ici : Musées d’art et d’histoire – Ventes de billets en ligne.
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Le musée à petits pas
DR
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