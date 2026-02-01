Plouf Party Centre aquatique Saint-Hilaire-du-Harcouët

Plouf Party

Centre aquatique 63 la Rêterie Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

2026-02-21

Une plouf party sera proposée par le centre aquatique de Saint-Hilaire-du-Harcouët avec l’installation de parcours dans l’eau ! Venez vous amuser en musique et profiter des tapis et accessoires à votre disposition. Ambiance festive et bonne humeur garanties ! .

Centre aquatique 63 la Rêterie Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 55 47 11 48 piscine.sthilaire@msm-normandie.fr

English : Plouf Party

