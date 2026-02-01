Plouf Party Centre aquatique Saint-Hilaire-du-Harcouët
Plouf Party Centre aquatique Saint-Hilaire-du-Harcouët samedi 21 février 2026.
Plouf Party
Centre aquatique 63 la Rêterie Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Une plouf party sera proposée par le centre aquatique de Saint-Hilaire-du-Harcouët avec l’installation de parcours dans l’eau ! Venez vous amuser en musique et profiter des tapis et accessoires à votre disposition. Ambiance festive et bonne humeur garanties ! .
Centre aquatique 63 la Rêterie Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 55 47 11 48 piscine.sthilaire@msm-normandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Plouf Party
L’événement Plouf Party Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-02-09 par OT MSM Normandie BIT Genêts