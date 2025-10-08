PLOUF ! Péret

Avenue Marcellin Albert Péret Hérault

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Une baignoire. De l’eau. Du savon. Un canard en plastique. C’est le moment du bain, le moment des grandes aventures. Le spectacle Plouf ! est un voyage au pays de l’eau, rythmé par la musique des jeux de deux enfants. Jouer dans le bain ça éclabousse et l’imaginaire va déborder tout autant que l’eau !

Pour les 0–3 ans.

Gratuit, sur inscription

Un spectacle de la Cie Pieds nus dans les orties .

Avenue Marcellin Albert Péret 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 36 74 mediatheque@mairie-peret.fr

English :

Plouf! is a journey into the land of water, punctuated by the music of two children playing. Playing in the bath splashes out, and the imagination overflows just as much as the water!

German :

Das Stück Plouf! ist eine Reise ins Land des Wassers, die von der Musik der Spiele zweier Kinder begleitet wird. Das Spiel in der Badewanne spritzt und die Fantasie wird genauso überlaufen wie das Wasser!

Italiano :

Plouf! è un viaggio nella terra dell’acqua, scandito dalla musica di due bambini che giocano. Giocando nella vasca da bagno, l’immaginazione trabocca come l’acqua!

Espanol :

Plouf! es un viaje al país del agua, salpicado por la música de dos niños jugando. Jugando en la bañera se salpica, ¡y la imaginación se desborda tanto como el agua!

