Plougasnou s’anime à Noël marché de Noël et crèche vivante Place du Général Leclerc Plougasnou

Marché de Noël de l’Association Plougasnou s’anime à Noël 2025

Place de l’Eglise Saint-Pierre à Plougasnou

Samedi 20 Décembre de 14h à 20 h

Dimanche 21 Décembre de 10h à 20h

ENTREE GRATUITE

Noël revient chaque année, et chaque période de Noël appelle à la joie, à l’amour, à la fête, ici chez nous à Plougasnou et jusqu’au bout du monde !

Dans cet esprit, l’Association Plougasnou s’Anime à Noël , sous l’impulsion de son Président Marcel Le Gall et toute son équipe (une 100ène de bénévoles) dont les monteurs des chalets, électriciens, décorateurs, costumières, couturières, crêpières, la tenue des divers stands, etc.…, invite chaque année depuis 21 ans, le public à cette culture de fraternité, de partage, entre toutes les générations.

N’oublions pas tous les bénévoles de la Crèche Vivante, pilier du Marché de Noël depuis toutes ces années ! Mais aussi tous les personnages de la parade (40 animaux et personnages lumineux et féériques) qui seront au rendez-vous cette année encore, pour le plaisir des petits et des grands !

Dès l’ouverture du Marché de Noël de Plougasnou , les artisans costumés vous accueilleront dans les chalets, afin de vous proposer une gamme étendue de produits artisanaux divers pour vous faire plaisir mais également faire plaisir à ceux que vous aimez

Au programme

Dès 15 H le samedi et le Dimanche DIVERSES ANIMATIONS

GRANDE PARADE LUMINEUSE ET FEERIQUE Thème TERRE ET MER

40 Animaux Personnages et crèche vivante

15 H CONCERTS A L’ÈGLISE

Samedi Les petits élèves de l’Atelier de l’accordéon Chromatique

Dimanche La chorale MUSIKA de Plougasnou

Ateliers enfants Restauration sur place Tambola

www.plougasnousanimeanoel.jimdo.com .

Place du Général Leclerc Parvis de l’église Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 83 70 88 13

