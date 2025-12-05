Plougernethon Plouguerneau
Plougernethon Plouguerneau vendredi 5 décembre 2025.
Plougernethon
Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Salle des associations à Lilia, en début de soirée,
-TALI MOAN musique celtico-bretonne à écouter et à danser.
-CAPO 2 ; rêves et traversées musicales de notre petit monde.
-Les voyageurs musiciens et chanteurs brestois interprétant de la variété française et étrangère.
Maison des sources au Grouaneg, en début de soirée,
-Guy et jo des notes qui dénotent, guitare et banjo.
-S’kapad ensemble de jazz jouant le répertoire de Duke Ellington mais pas que…
Eglise du Grouaneg, à partir de 20h,
-Conférence sur l’histoire de l’église du Grouaneg par Marcel Castel
-Vents d’Ouest ; instruments à vent jouant un répertoire de musiques bretonnes profanes et sacrées. .
Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
