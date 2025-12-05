Plougernethon

Plouguerneau Finistère

2025-12-05 18:00:00

2025-12-05

2025-12-05

Salle des associations à Lilia, en début de soirée,

-TALI MOAN musique celtico-bretonne à écouter et à danser.

-CAPO 2 ; rêves et traversées musicales de notre petit monde.

-Les voyageurs musiciens et chanteurs brestois interprétant de la variété française et étrangère.

Maison des sources au Grouaneg, en début de soirée,

-Guy et jo des notes qui dénotent, guitare et banjo.

-S’kapad ensemble de jazz jouant le répertoire de Duke Ellington mais pas que…

Eglise du Grouaneg, à partir de 20h,

-Conférence sur l’histoire de l’église du Grouaneg par Marcel Castel

-Vents d’Ouest ; instruments à vent jouant un répertoire de musiques bretonnes profanes et sacrées. .

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

