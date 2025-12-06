Plougernethon Plouguerneau

Plougernethon

Début : 2025-12-06 15:20:00

Chapelle Saint Michel, à partir de 14h30

-Trio de flûtes baroques.

-Conférence sur le bois flotté par Jean-Pierre Hirrien

Maison de la mer au Koréjou, en fin d’après-midi

-fest deiz evel treid Tali moan

-Soirée éphémère, 2 duo d’expérience maritime et bistrotière Aberzik la musique entre potes ça dépote dans la bonne humeur. Onze c’est l’énergie du rock, la fraîcheur de la pop et la profondeur du blues. .

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

