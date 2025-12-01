Plouhinec destination Noël Plouhinec

Plouhinec destination Noël

Centre-bourg Plouhinec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-23 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

La ville de Plouhinec organise son traditionnel marché de Noël avec plus de 35 exposants, créateurs et artisans d’art. 4 jours de festivités gratuites avec animations enfants, concerts, spectacle de feu, feu d’artifice, manège… Taverne de Noël et petite restauration sur place. .

Centre-bourg Plouhinec 56680 Morbihan Bretagne +33 2 97 85 88 77

