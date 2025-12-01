Plouhinec destination Noël Plouhinec
Plouhinec destination Noël Plouhinec samedi 20 décembre 2025.
Centre-bourg Plouhinec Morbihan
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-23 20:00:00
2025-12-20
La ville de Plouhinec organise son traditionnel marché de Noël avec plus de 35 exposants, créateurs et artisans d’art. 4 jours de festivités gratuites avec animations enfants, concerts, spectacle de feu, feu d’artifice, manège… Taverne de Noël et petite restauration sur place. .
Centre-bourg Plouhinec 56680 Morbihan Bretagne +33 2 97 85 88 77
