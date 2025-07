Ploum Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Ploum

Samedi 15 novembre 2025 de 11h30 à 12h, de 15h à 15h30, de 16h à 16h30, de 9h30 à 10h et de 10h30 à 11h.

5 séances le même jour. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Spectacle très jeune public proposé par la compagnie théâtre en flamme



Un baby-show dans un igloo !



Ploùm le bébé pingouin va sortir de son œuf (tout show).

Il arrive au monde, mais la douce musique de la voix qui le berçait a disparu Ploùm est seul dans un univers tout blanc. Il se demande qui il est et d’où il vient…

La seule chose qu’il sait, c’est qu’il a une maman.

Alors, il décide de partir à sa recherche. Accroché au cercle polaire comme à un fil, Ploùm parcourt la banquise, la mer et les nuages. Il rencontre différents personnages, découvrant à chaque fois un élément nouveau l’Ours blanc et la glace, le Morse et la mer, l’Albatros et l’air…

Ploùm, ou le voyage initiatique d’un bébé pingouin à la recherche de lui même…

Cette nouvelle création aborde le thème de la vie à son commencement.

D’abord avec la naissance, vue de l’intérieur par le bébé, puis avec le besoin vital du regard des autres (et de sa mère) pour pouvoir grandir.





Les réservations pour les centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

A show for very young audiences by the company théâtre en flamme

German :

Eine Aufführung für sehr junges Publikum, die von der Theatergruppe « théâtre en flamme » angeboten wird

Italiano :

Spettacolo per un pubblico di giovanissimi della compagnia théâtre en flamme

Espanol :

Espectáculo para público muy joven de la compañía théâtre en flamme

