Plouv’ Summer Fest Stade Jo Bothorel / Salle J-L Le Guen Plouvien samedi 4 juillet 2026.

Plouvien

Plouv’ Summer Fest

Stade Jo Bothorel / Salle J-L Le Guen Place de Bretagne Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Au programme

Tournoi de palet breton dès 14h (6€ / doublette)

Concerts en soirée

DJ set pour finir la journée

Un événement 100% convivial autour de la musique, du sport et du partage

Entrée libre en soirée tournoi sur inscription. .

Stade Jo Bothorel / Salle J-L Le Guen Place de Bretagne Plouvien 29860 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Plouv’ Summer Fest Plouvien a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DES ABERS