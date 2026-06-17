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Plouv’ Summer Fest Stade Jo Bothorel / Salle J-L Le Guen Plouvien

Plouv’ Summer Fest Stade Jo Bothorel / Salle J-L Le Guen Plouvien samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Stade Jo Bothorel / Salle J-L Le Guen

Adresse : Place de Bretagne

Ville : 29860 Plouvien

Département : Finistère

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plouvien

Plouv’ Summer Fest

Stade Jo Bothorel / Salle J-L Le Guen Place de Bretagne Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Au programme
Tournoi de palet breton dès 14h (6€ / doublette)
Concerts en soirée
DJ set pour finir la journée
Un événement 100% convivial autour de la musique, du sport et du partage
Entrée libre en soirée tournoi sur inscription.   .

Stade Jo Bothorel / Salle J-L Le Guen Place de Bretagne Plouvien 29860 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Plouv’ Summer Fest Plouvien a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PAYS DES ABERS

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