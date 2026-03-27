Plouz & Foen Rap e Brezhoneg La Mutante Manoir de Trorozec Lannion

Plouz & Foen Rap e Brezhoneg

La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

La Bretagne nous envahit les tympans à coups de Boombap et de Trap avec Plouz & Foen, le duo de rap en breton composé du producteur ToutZ et de MC KValou, un tandem atypique qui repousse les limites de la musique en mélangeant habilement les sonorités d’un Rap addictif avec des influences variées.

L’énergie débordante de Plouz&Foen est prête à enflammer les scènes et à briser les barrières linguistiques. Avec leur fusion musicale audacieuse et leur engagement envers la langue bretonne, le duo continue de marquer l’histoire du rap breton et de la musique en général.

Plouz & Foen sont une bouffée d’air frais dans l’industrie musicale, prouvant que la diversité des genres et des langues peut créer des œuvres uniques et passionnantes.

ToutZ

Kvalou

Dj Yourica .

La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 70 28 83

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English :

L’événement Plouz & Foen Rap e Brezhoneg Lannion a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose