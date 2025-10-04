Plouz’Bières festival Plouzévédé

Plouz’Bières festival Plouzévédé samedi 4 octobre 2025.

Plouz’Bières festival

Salle du Mil-Ham Plouzévédé Finistère

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04 01:00:00

2025-10-04

En collaboration avec les brasseries Morlenn et PAB.

Musique avec 4 groupes.

Restauration.

Organisé par l’association de commerçants et d’artisans. .

Salle du Mil-Ham Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne

