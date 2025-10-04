Plouz’Bières festival Plouzévédé
Plouz’Bières festival Plouzévédé samedi 4 octobre 2025.
Plouz’Bières festival
Salle du Mil-Ham Plouzévédé Finistère
Début : 2025-10-04 18:00:00
fin : 2025-10-04 01:00:00
En collaboration avec les brasseries Morlenn et PAB.
Musique avec 4 groupes.
Restauration.
Organisé par l’association de commerçants et d’artisans. .
Salle du Mil-Ham Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne
