L’équipe de Polysonnance vous donne rendez-vous le mercredi 4 juin pour un après-midi festif placé sous le signe de la bonne humeur, du partage et du rire. Dans un esprit familial et convivial, petits et grands pourront profiter d’une multitude d’animations gratuites au cœur de Châteaulin.

Au programme

De 14h à 17h Poly fait sa kermesse

Venez tester votre habileté et votre sens du jeu sur les stands kermesse accessibles à tous chamboule-tout, pêche à la ligne, corn hole, jeux en bois, stand Pokémon, photomaton, panna football, stand maquillage, tresses et tatouages temporaires et bien d’autres surprises…

De 14h à 16h Circuit karting à pédales

Lancez-vous dans une course folle sur un parcours de karting à pédales, avec des défis amusants à relever entre amis ou en famille.

De 16h à 17h Course qui mouille

Enfilez vos tenues de rechange (ou pas !) et participez à une course délirante et arrosée ! Attention fous rires garantis, et vêtements mouillés probables !Inscriptions sur place toute l’après-midi.

À 17h30 Spectacle de danse en plein air

Pour clôturer l’après-midi, ne manquez pas le spectacle de danse proposé par les participants des ateliers de Clarisse Pont. Une belle restitution à savourer en famille !

Buvette et petite restauration sur place

Une buvette sera tenue par les jeunes du Local Jeunes avec crêpes, glaces, boissons et fruits. L’intégralité des bénéfices servira à financer les projets jeunesse de l’année. .

Place de la Résistance

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11

